Boban: “Nuovo stadio? Bisogna farlo, è una gran cosa”

NEWS MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della necessità di costruire un nuovo stadio.

“Nuovo stadio? E’ una grande cosa e bisogna farlo, sarebbe bello per la città calcistica più importante al mondo – dice Boban -. Detto ciò, il nuovo San Siro con gli standard più avanzati sarebbe grandioso e credo che Elliott con i suoi manager sarebbe più che capace di fare un miracolo architettonico mondiale”. Boban inoltre ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

