Boban: “Ibrahimovic? Vi svelo la telefonata a Natale. Sul rinnovo…”

NEWS MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno nel club rossonero.

“L’ha chiamato prima Maldini e poi ho continuato io anche per il fatto della lingua e il carattere balcanico che abbiamo – svela Boban -. E’ stato divertente quando mi ha chiamato verso le 10 di sera per la vigilia di Natale dicendo: “Boban, congratulazioni al Milan, avete preso Ibrahimovic. Buon Natale e a presto”. Comunque, l’ok di Londra è arrivato quasi subito.Tutti vedono l’impatto che Zlatan ha avuto. E’ un giocatore speciale, e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già oggi un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra. Speriamo di poter andare avanti”. Boban inoltre ha parlato anche delle voci su Rangnick, continua a leggere >>>

