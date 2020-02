Boban: “Le voci su Rangnick destabilizzano. Non è da Milan”

NEWS MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato delle voci che vorrebbero Ralf Rangnick come nuovo tecnico rossonero nella prossima stagione.

"Il fatto che parliamo di queste cose non fa bene a nessuno, soprattutto alla vigilia di una partita importante, come sono tutte quelle che stiamo giocando adesso – dice Boban -. La cosa peggiore è che questo evento destabilizzante avviene in un momento durante il quale la squadra sta crescendo e si vede un grande lavoro di Pioli, in un momento dove si percepisce che si sta formando un percorso nettamente migliore. Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ci ricordavamo fosse il Milan".

