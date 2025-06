Boban: “Milan? Senza Reijnders non si costruisce. Le potenzialità ci sono ma…”

Sulle possibili e importanti cessioni: "Dipende chi rimane, Se vendi Reijnders, sembra che sia questa l'intenzione, però vendi i migliori non è che costruisci. E allora siamo di nuovo all'azienda e non al Club. Non è certamente questa la via per costruire il miglior Milan possibile, è questo il punto. Ma quando guardiamo la rosa del Milan dell'anno scorso io ho sempre trovato molti problemi in difesa. A centrocampo e in attacco il Milan era forte, poi hanno preso anche Gimenez che ha fatto fatica per mille ragioni. Non è un fenomeno ma è un giocatore che dovrebbe fare bene e se la squadra farà bene segnerà i suoi gol, li ha fatti sempre e li farà. Quindi secondo me è un acquisto corretto, non il top però un buon acquisto. Hai Fofana che è un ottimo giocatore. Hai velocità come nessun'altra squadra in Italia, fra Leao, Pulisic e Reijnders che spacca. Quindi il Milan ha delle potenzialità enormi. Bisogna sistemare un po' la difesa perché secondo me è questo il grande problema del Milan".