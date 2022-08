Boban: “Ibrahimovic non fa bene a continuare a giocare, ma lo capisco”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': di seguito le dichiarazioni su Ibrahimovic. "Non fa bene, ma capisco se continuerà perché so come ragiona. Tutti noi milanisti, io in particolare, gli saremo grati per sempre. Hai detto bene: con Zlatan è cambiato tutto, lui ha cambiato tutto. Ibra è unico". Difesa, la nuova idea di Maldini e Massara: le ultime di mercato sul Milan >>>