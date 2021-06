Boban a 360°: “Non mi pento del calcio al poliziotto. Su Maradona…”

Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di alcuni aneddoti del passato e di Maradona

Sul calcio dato all'agente di polizia in Croazia: "Non me ne pento per niente. Era una lotta per la libertà contro il regime. E non era contro i serbi, non era contro qualcuno in particolare. Non è mai giusto prendere qualcuno a calci, ma la polizia mi aveva già colpito altre volte. E io li stavo insultando nelle peggiori maniere. Ero troppo giovane, troppo stupido per capire quella situazione. Ho anche pensato di tornare a casa per combattere. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, era fondamentale dire qualcosa sulla causa croata".