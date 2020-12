Boateng: “Io al Monza? Ecco come mi ha convinto Galliani”

Boateng e il suo passaggio al Monza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Kevin Prince Boateng ieri è stato intervistato sui social della Lega B e ha parlato della sua nuova avventura in Brianza, raccontando anche i motivi del suo passaggio al Monza. In particolare l’ex numero 10 del Milan ha rivelato anche un simpatico aneddoto di come Adriano Galliani, Ad del club biancorosso, lo abbia convinto a firmare. “Mi chiamava ogni giorno, mi dedicava le canzoni. Mi ha corteggiato, sa come sono fatto, sa che sono un uomo di cuore e mi ha convinto”, ha rivelato Boateng.

