Blomqvist su Ibrahimovic: “Giusto il suo ritorno in Nazionale” | News

Blomqvist: “Bel matrimonio tra la Svezia e Ibrahimovic”

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex centrocampista del Milan Jesper Blomqvist ha parlato del ritorno nella Nazionale svedese di Ibrahimovic. "Se Andersson ha deciso di richiamarlo evidentemente i due si sono chiariti. In questo caso Zlatan sarà un grande rinforzo, lo sarebbe per ogni squadra. Certo, la Svezia ha fatto bene anche senza di lui, basti vedere il Mondiale. Ma io dico che Ibrahimovic ha ritrovato la sua passione per la Nazionale e questo è bello per lui: sarà un bel matrimonio".