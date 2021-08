Biglia: “Milan? Nessun rimpianto, ma sono dispiaciuto per quei tre anni”

Lucas Biglia, giocatore del Karagumruk, ha parlato del suo passato al Milan. Rimpianti per non aver reso al 100%? Le dichiarazioni

Lucas Biglia, giocatore del Karagumruk, ha parlato del suo passato al Milan. Rimpianti per non aver reso al 100%? Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Rimpianti no. Certamente ho un po' di dispiacere di non essere stato al cento per cento in quei tre anni, al di là di tutto ho avuto degli infortuni veramente strani che non mi hanno dato tempo di recuperare. Ma nessun rimpianto. Oggi la società ha messo tutto in riga e servono risultati: se continueranno a lavorare così, andrà ancora meglio". Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite