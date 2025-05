Biglia: “Milan? Ci sono problemi che devono essere risolti a porte chiuse”

Intervistato da Sky Sport, a margine di un evento legato al padel, Lucas Biglia ha parlato del Milan e della deludente stagione rossonera: "Milan? Mi dispiace perché c'è una rosa fortissima che non sta lottando per Champions o scudetto. Ci sono dei problemi che i rossoneri devono risolvere a porte chiuse. La lotta salvezza e per la Champions League? Non sono sorpreso da questo finale, ci aspettiamo sempre che il campionato sia competitivo e si decida nelle ultime giornate. Questo è il miglior finale di stagione possibile, complimenti a tutte le squadre che hanno lottato fino all'ultimo".