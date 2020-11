Bierhoff: “Non è il Milan di una volta. Ma può essere un’annata positiva”

Bierhoff, ex rossonero, spera in un’annata positiva del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oliver Bierhoff, classe 1968, ex attaccante di Udinese (1995-1998) e Milan (1998-2001), ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Bierhoff, per l’occasione, ha ricordato il suo passato in bianconero, in rossonero e parlato anche del presente delle due società. Questa l’opinione di Bierhoff sulla squadra allenata da Stefano Pioli, che vive davvero un bel momento.

La mancata rivoluzione tedesca, con Ralf Rangnick, è saltata per fortuna del Diavolo … “Sembra proprio di sì, anche se non vedo tutte le partite. Sono felice, vincere il derby è importante. Non è il Milan di una volta, però ci sono segnali positivi su cui continuare. Primi in campionato e primi in Europa, significa che c’è fiducia e in questi tempi difficili per tutti, se hai un buon gruppo, una certa mentalità, può essere un’annata sì, positiva”.

