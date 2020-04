Bierhoff: “Il mercato calerà e si abbasseranno i prezzi”

NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan e dell’Udinese, oggi direttore delle nazionali di calcio tedesche, Oliver Bierhoff ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport. In particolare l’ex rossonero ha parlato di come cambierà il calcio dopo la crisi economica legata al Coronavirus.

“Calerà il mercato e si abbasseranno i prezzi – ha dichiarato Bierhoff -. Un calciatore a fine contratto, come ad esempio Mario Gotze, non potrà più aspirare a prendere le stesse cifre di prima. Fino ad ora c’era una velocità altissima nel calcio, si voleva sempre di più e ognuno pensava che si dovesse sempre guadagnare da ogni situazione. L’avidità come primo principio. Adesso si ricomincerà a un livello più basso. In molti saranno contenti anche solo di avere un lavoro. Una felicità nuova”. Rimanendo in tema di mercato, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un talento olandese: ecco chi è>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android