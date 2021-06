Biasin: “Calhanoglu non è un fenomeno ma l’Inter doveva mettere una pezza”

Fabrizio Biasin si è espresso sull'arrivo di Hakan Calhanoglu all'Inter, considerando il turco un buon rimpiazzo di Christian Eriksen

Riccardo Varotto

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha voluto esprimere il proprio pensiero in merito all'approdo di Hakan Calhanoglu all'Inter. L'ex numero 10 rossonero sembra essere il profilo migliore per sostituire Christian Eriksen, sia per doti tecniche che tattiche. Inoltre, vista la situazione economica dell'Inter, acquistare un giocatore a parametro zero fa molto comodo.

Biasin ha voluto sottolineare come l'acquisto deciso da GiuseppeMarotta sia molto funzionale in virtù delle possibilità nerazzurre: "Calhanoglu non è un fenomeno ed è tre pianeti sotto Eriksen per me. Serviva mettere una pezza e in questo momento hai messo la migliore pezza possibile". Il turco sembra molto contento di aver firmato per i cugini nerazzurri e ha già grandi piani: vuole aiutare l'Inter a vincere il secondo Scudetto consecutivo.

Nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, Calhanoglu prenderà quindi la posizione di Eriksen, come sottolineato da Biasin. L'ex allenatore della Lazio potrebbe fargli svolgere un lavoro simile a quello di Luis Alberto: mezzala sinistra di qualità capace di mandare in porta i compagni con passaggi precisi. Nell'ultima stagione con il Milan, Calhanoglu ha realizzato 4 gol e 10 assist: riuscirà a migliorare il proprio rendimento in maglia nerazzurra?