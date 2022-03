Bianchi: “Napoli? In questo momento è più forte di Milan e Inter”

L'ex allenatore Ottavio Bianchi ha parlato delle gerarchie in vetta alla Serie A. La sua posizione è chiara: il Napoli è più forte di Milan e Inter

Credi davvero che il Napoli sia più forte di Inter e Milan?"In questo momento, sì. Tutte e tre hanno avuto in tempi diversi la possibilità di prendere il largo e non ci sono riuscite. Prima il Milan e il Napoli, poi l'Inter hanno subìto dei rallentamenti... La stanchezza non è l'alibi facile. Il Covid, il calendario fitto, i tempi di recupero praticamente ingestibili hanno condizionato il lavoro degli allenatori. Oggi chi ha meno impegni, chi può sfruttare l'intera settimana per preparare la partita sfrutta un vantaggio notevole sulle concorrenti impegnate nelle coppe. Faccio un esempio quasi banale, se prima ci volevano 24 ore per riprendersi da una botta, ora non bastano tre giorni, a volte sei costretto a far giocare gente in condizioni imperfette. Fortuna che ci sono i cinque cambi".