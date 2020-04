Bianchessi: “Guardate cos’è successo al Milan senza Galliani…”

ULTIME NEWS MILAN – Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato di Claudio Lotito lanciando una critica gratuita ai rossoneri. Ecco le sue parole ai microfoni de ‘La Repubblica’: “Lo sento giornalmente, non si ferma mai. È preoccupato ma sta già programmando il futuro per la prima squadra e per il settore giovanile. È mente e braccia della Lazio, è l’unico insostituibile. Ha dieci marce in più, come Galliani: guardate cosa è successo al Milan senza di lui...“. Luce in fondo al tunnel per Leo Duarte dopo l’infortunio: ecco quanto potrebbe ritornare a disposizione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android