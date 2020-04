Milan, Duarte lavorerà in gruppo alla ripresa degli allenamenti

ULTIME NEWS MILAN – Oltre a Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia e Mateo Musacchio, non ci si deve dimenticare di Leo Duarte, altro difensore centrale a disposizione per il Milan. Il brasiliano, dopo un periodo di ambientamento, aveva conquistato la fiducia di Stefano Pioli che lo ha utilizzato sia da centrale che da terzino destro. Quando tutto stava andando per il meglio, la sfortuna ha deciso di interrompere la sua scalata. L’ex Flamengo ha riportato una frattura al calcagno ormai due mesi, con cui ancora sta facendo i conti.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il rientro di Duarte è ormai prossimo. Sembra molto probabile il ritorno in gruppo non appena il Milan tornerà ad allenarsi dopo l’emergenza coronavirus. Intanto ecco le parole di Daniel Maldini sul suo stato di salute, continua a leggere >>>

