Bianchessi avverte il Milan: “Pobega sarà il prossimo Locatelli”

Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato delle qualità di Tommaso Pobega. Lui come Manuel Locatelli? Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Con Gasperini Pobega farebbe il salto di qualità. Chiunque lo prende fa un gran colpo. Pensi che al Milan i primi due anni giocava poco, ma lo spronavo a non mollare. Lui è così, un triestino dalla testa dura. Dopo l'Europeo si imporrà anche in Nazionale. Sarà il prossimo Locatelli. Ne sono sicuro".