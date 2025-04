Bezzi: “Tare è pronto per il Milan. Dopo la sua lunga gavetta…”

Intervenuto a Tmw Radio, Gianni Bezzi ha parlato del Milan e di Igli Tare , profilo accostato al ruolo di nuovo direttore sportivo rossonero: "Tare? Lotito ha perso anche uno come lui, l'elenco delle persone importanti perse per strade dal presidente sono tante. Dopo questa lunga gavetta comunque è pronto per il Milan".

Infine, il giornalista ha concluso con un pensiero sulla Juventus di Igor Tudor: "Il futuro di Tudor? Io credo che tutto dipenda da come si piazzerà la Juve in questo finale di campionato. C'è di mezzo anche il Mondiale per Club, altro obiettivo importante, e se verrà confermato o meno Giuntoli, responsabile per aver portato Motta. Se dovesse cambiare la Juve, di nomi se ne fanno ma non escluderei che pensi a Gasperini".