Bezzi: “Il mercato del Milan? Non è un segno positivo. Ecco perché”

Intervistato a Tmw Radio, Gianni Bezzi ha parlato del Milan e delle mosse di mercato fatte dai rossoneri durante la sessione invernale: "Il Milan deve trovare maggiore equilibrio. E' una squadra che concede troppo, va anche all'assalto ma dei problemi dietro ci sono. Questa rivoluzione profonda fatta sul mercato non è un segno molto positivo, è un segnale di grande preoccupazione e di una squadra che non sta bene. Si è capito che sono state fatte operazioni sbagliate prima. Ora il Milan deve riportare ai suoi livelli un Joao Felix che è un po' sparito per colpe proprie".

Infine, il giornalista ha concluso con un pensiero su Kolo Muani, nuovo attaccante della Juventus, e Dusan Vlahovic: "Penso che Motta non sappia neanche lui quello che vuole fare. Quando hai un attaccante appena arrivato che ha fatto 3 gol in due partite, cosa che non accadeva dai tempi di Tevez, non si può neanche pensare che Vlahovic finisca malinconicamente in panchina. Un bravo allenatore deve far coesistere quindi i due attaccanti".