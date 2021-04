Bertolucci: “SuperLega? Perplesso dalla mancanza del merito sportivo”

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega. "Questione da verificare". Le sue dichiarazioni

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni. "All'inizio è stato un colpo violento, ma da tifosi abbiamo superato anche il calcio spezzatino, perché senza i soldi delle tv non si va avanti. In un campionato del genere, fra passaporti così così, tamponi fasulli, e tutto il resto, la SuperLega è questione da verificare. La mancanza del merito sportivo mi lascia perplesso. Ma devo ancora capire che cosa succederà".