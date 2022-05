Bertolacci: “Ho sofferto molto al Milan, ho avuto infortuni in serie” | News

Andrea Bertolacci, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza in maglia rossonera

Intervistato da 'TMW', Andrea Bertolacci ha parlato della sua sfortunata avventura al Milan . Queste le sue dichiarazioni: "È difficile da spiegare. Io ho sofferto molto gli anni rossoneri, ho avuto infortuni in serie e non ero abituato. Nei primi quattro o cinque anni di carriera avevo avuto solo un piccolo stop. Nulla di grave. Da lì è iniziato un momento difficile, quando trovavo spazio poi mi facevo male. Quando avevo la possibilità di ritornare mi fermavo ancora, quindi dovevo riniziare tutto da capo. Non era facile mentalmente. Il Milan è un club che ti chiede molto, è importante, vuole vincere".

Bertolacci ha poi proseguito parlando del suo ritorno al Milan dopo l'esperienza in prestito al Genoa: "Ho fatto molte partite, era tornato con fiducia. Poi avevo un allenatore, Gattuso, che mi ha voluto fortemente, mi ha convinto e quasi costretto a rimanere. Mi sarei rimesso in gioco, ero a un anno dalla scadenza. Purtroppo sono stati stagioni di stravolgimento, prima con Berlusconi e Galliani, poi Barbara, i cinesi, sono ritornato e c'era Elliott, è stato particolare. L'ultimo anno c'erano promesse, non mantenute". Milan, le top news di oggi: RedBird in vantaggio, sogno Joao Felix.