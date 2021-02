Berti: “Rifiutai Milan e Juventus: volevo solo l’Inter. Sullo Scudetto …”

Berti esalta Barella e l’Inter di Conte

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Queste alcune delle dichiarazioni più interessanti.

Berti su Nicolò Barella: “Se sei il centrocampista più forte qui in Italia, lo sei anche in Europa. Senza ombra di dubbio. Dico che Barella è tra i primi tre d’Europa, proprio per non esaltarlo troppo. Resta fortissimo, tanta roba. Per me è il numero, ma voglio tenerlo tranquillo”.

Berti sul suo passato da calciatore: “Io rifiutai Milan e Juventus. E la Fiorentina mi aveva già venduto al Napoli, ma volevo solo l’Inter. Direi che è andata più che bene”.

Berti sulle ambizioni dell’Inter di Antonio Conte in Coppa Italia ed in Serie A: “L’Inter può fare l’impresa, si va a Torino per vincere. Anche se lo Scudetto resta il nostro obiettivo principale. E il trittico Fiorentina-Milan-Lazio è partito benissimo”.

