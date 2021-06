Berti: “Calhanoglu? Soffiare un giocatore al Milan è sempre divertente”

Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter, ha commentato la scelta nerazzurra di acquistare l'ormai ex Milan Hakan Calhanoglu

Nicola Berti , ex calciatore dell'Inter, ha commentato la scelta nerazzurra di acquistare l'ormai ex Milan Hakan Calhanoglu. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

Visto che serviranno come minimo dei mesi per rivederlo eventualmente in campo con l'Inter, Marotta e Ausilio lo vogliono sostituire con Calhanoglu. Cosa pensa del turco? "Penso che soffiare un giocatore al Milan è sempre divertente... Scherzi a parte, a livello tecnico e tattico la scelta mi convince. Anche se in rossonero faceva l'esterno offensivo, Hakan sa muoversi anche da mezzala sinistra in un 3-5-2. Tecnica e tiro poi non si discutono".