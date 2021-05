Berni: “Donnarumma? Può diventare il più forte di tutti” | News

Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter, nell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb ha parlato di Donnarumma, portiere del Milan

Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Berni ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma e del suo rinnovo con il Milan: "Le qualità non si discutono. Ha davanti la possibilità di diventare il più forte. Gli auguro di fare la scelta che lo rende più felice".