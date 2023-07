Bernardeschi sulle voci di mercato: “Valuterò le opportunità”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Federico Bernardeschi ha parlato delle voci di mercato che lo vorrebbero di ritorno in Serie A

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Federico Bernardeschi, giocatore del Toronto ed ex Juventus, ha parlato delle voci di mercato che lo vorrebbero di ritorno in Serie A: "Al momento sono del Toronto e a Toronto sto bene. Se ci dovessero essere delle opportunità le valuterò con il club con onestà. Fa sempre piacere ricevere attenzioni, sono molto lusingato. Vediamo come si evolverà la situazione".