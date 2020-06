Berlusconi: “Maldini e Boban? Individualismo difficile da superare”

NEWS MILAN – L’intervista di Silvio Berlusconi a Telelombardia tra Monza e il passato al Milan. Il suo Monza ha conquistato la promozione in Serie B, ma non dimentica di parlare del club rossonero e della situazione complicata che sta attraversando. L’ex Presidente rossonero non ha resistito e ha parlato anche della situazione attuale del Milan.

In particolare su Maldini e Boban: “È difficile per un giocatore trasformarsi in qualcuno che deve prendersi cura degli altri, c’è sempre una sorta di individualismo difficile da superare. Non sempre dei giocatori che hanno lasciato la maglia possono essere l’ideale per stare vicino agli altri giocatori e per sostenerli nei loro sforzo, indicandogli la strada migliore. Io – conclude Berlusconi – voglio molto bene a Maldini, volevo bene a Maldini padre e voglio bene a Paolo”.

Ma Silvio Berlusconi ha parlato anche dell’altro Maldini, Daniel, e di un suo futuro al Monza >>>