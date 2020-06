Calciomercato – Berlusconi: “Daniel Maldini al Monza? Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – L’intervista di Silvio Berlusconi a Telelombardia tra Monza e il passato al Milan. Il suo Monza ha conquistato la promozione in Serie B, ma non dimentica di parlare del club rossonero e della situazione complicata che sta attraversando.

Ma l’ex presidente rossonero ha parlato anche di calciomercato, in particolare di Daniel Maldini: “Si preannuncia essere uno dei giovani più interessanti al Milan. Daniel al Monza? Speriamo di sì, speriamo che si confermi un giovane di talento”.

Daniel Maldini ha ricevuto recentemente anche un’offerta dalla Francia, precisamente dal Montpellier. Vedremo quale sarà il suo futuro. Andare a giocare in Serie B con il Monza potrebbe essere una possibilità per far esperienza e giocare con continuità a buoni livelli: chissà.

