Bergonzi: “VAR? Sta diventando troppo televisivo, così non va bene”

ULTIME NOTIZIE – L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto a Radio Punto Nuovo commentando il discutibile utilizzo del VAR in questa stagione.

Queste le parole di Bergonzi al riguardo: “Diamo regole più semplici agli arbitri in modo che possano arbitrare come una volta. Il VAR nasce per i chiari ed evidenti errori, per il resto devono decidere i direttori di gara che sono in campo. Così il VAR sta diventando troppo televisivo, specialmente post lockdown, non va bene. Gli arbitri al VAR stanno prendendo più autorità di quelli in campo: è il male del calcio. Va fatto un passo indietro da parte di tutti e tornare ad arbitrare come una volta, cioè comanda chi è in campo”.

Nel frattempo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Milan ai microfoni dei colleghi di SportWeek. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓