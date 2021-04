Bergomi su Donnarumma: “Può diventare la bandiera del Milan” | News

Le ultime notizie sul Milan. Beppe Bergomi ha detto la sua in merito al rinnovo di Donnarumma con il Milan: queste le sue parole

Beppe Bergomi, intervenuto durante 'Sky Calcio Club', ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Queste le parole dell'ex capitano dell'Inter. "Mi ero espresso anche l’anno scorso. Ha esordito a 16 anni, può diventare la bandiera di una squadra storica e gloriosa come il Milan. Non deve farne una questione di soldi, ma di appartenenza. Deve scegliere, non è questione di soldi, ne ha di anni per guadagnare. La verità è che diventa proprio una scelta”. Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.