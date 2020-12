Bergomi: “Non mi lascio influenzare dal risultato: ho visto un bel Milan”

Milan-Parma, il commento di Bergomi nel post-partita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter ed oggi commentatore per 'Sky Sport', ha parlato di Milan-Parma, posticipo di 'San Siro' terminato 2-2. "Il Milan meritava di più – ha esordito Bergomi -. Non mi lascio influenzare dal risultato. Io continuo a vedere un bel Milan, copre il campo bene, ha giocatori di gamba. Non conoscevo Pierre Kalulu, è entrato e ha fatto bene. Sul mercato interverrei solo in difesa, non so cosa si è fatto Matteo Gabbia".