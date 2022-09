Bergomi: “Milan più forte: con lo Scudetto hai più consapevolezza”

Giuseppe Bergomi , ex difensore di Inter e Nazionale Italiana , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla crisi di Inter e Juventus: «Le partite giocate sono poche, c’è sicuramente tempo per recuperare. La dimostrazione ce la dà la rimonta della Juve dell’ultimo campionato fino a quella sfida con l’Inter che forse avrebbe pure meritato di vincere. Però io penso che a Juve e Inter serva un cambio di passo. Soprattutto in termini di mentalità. E mi riferisco in particolare all’Inter: serve quella compattezza che ha fatto la fortuna della squadra negli ultimi anni, quell’ultimo “metro sporco” per non far far gol all’avversario. Se non c’è questo passo è un problema perché le altre vanno, e quando dico le altre mi riferisco soprattutto a Milan e Napoli, le nostre squadre più europee».