Bergomi: “Maldini mi ha detto che il Milan punta tantissimo su Leao” | News

Giuseppe Bergomi, telecronista ed ex calciatore, ha svelato un retroscena riguardo Rafael Leao: ecco il suo intervento

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato di Rafael Leao e Ante Rebic. Queste le sue parole. "Per Rebic l'aspetto caratteriale fuori dal campo rispecchia anche quello che succede in campo. Quest'anno al Milan hanno deciso di puntare forte su Leao, ho parlato con Maldini che mi ha detto: 'L'unico giocatore che ci ha chiesto tutta Europa è Leao, ma noi ci puntiamo tantissimo'. Rebic gioca in quel ruolo alla sua maniera ma determina comunque".