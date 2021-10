Bergomi esalta Pioli: “Al Milan ha fatto il salto di qualità, è un top”

Giuseppe Bergomi ha parlato del salto di qualità di Stefano Pioli dopo il suo arrivo al Milan. Queste le sue dichiarazioni

Giuseppe Bergomi ha parlato del salto di qualità di Stefano Pioli dopo il suo arrivo al Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Stefano non alza mai i toni. Ha fatto un salto di qualità al Milan: è una squadra molto europea, quella che più di tutte crea superiorità numerica, che accetta l'uno contro uno dietro, con Calabria e Theo che sono due frecce. Sta gestendo molto bene la squadra, è ormai un top".