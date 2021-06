Bergomi: “Donnarumma non si farà condizionare, è forte mentalmente”

Beppe Bergomi, in una recente intervista, ha parlato dell'ormai ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma in vista degli Europei

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com', Beppe Bergomi ha espresso il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale al centro delle voci di mercato dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan. Queste le parole dell'ex difensore dell'Inter. "Vedo un Donnarumma solido dal punto di vista psicologico, è da tanti anni che gioca bene e non si farà condizionare. Lo vedo forte mentalmente, andrà in porta e farà le sue gare". Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini