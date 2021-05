Bergomi: “Champions, il Milan si gioca tutto contro la Juventus”

Giuseppe Bergomi, negli studi di 'Sky Sport', ha commentato la corsa per un posto in Champions League. Il Milan giocherà domenica a Torino

Giuseppe Bergomi, negli studi di 'Sky Sport', ha commentato la vittoria del Milan di Stefano Pioli contro il Benevento e, più in generale, la corsa per la qualificazione alla Champions League 2021-2022. "Il Milan arrivava da 2 sconfitte consecutive dove nei secondi tempi la squadra era calata. Però il Milan sotto l'aspetto del gioco non è mai calato. Ora si gioca tutto, o quasi tutto, contro la Juventus nello scontro diretto", le parole di Bergomi sui rossoneri.