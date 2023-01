Milan, Bennacer: “Con Pioli abbiamo gli stessi obiettivi”

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tecnico Stefano Pioli

Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV' dopo aver firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027 . Tra le tematiche affrontate nel corso dell'intervista anche quella relativa all'allenatore Stefano Pioli , con il quale condivide obiettivi e ambizioni. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Ismael Bennacer su Stefano Pioli

"Mister Pioli è un grande allenatore e una grande persona. Conosce ogni giocatore. Si prende il tempo per conoscere ogni giocatore, per gestire ogni giocatore. Quando fai questo gestisci tutto un gruppo. Vuole sempre migliorare. Ogni giorno, ogni allenamento. Quando vinciamo tanto lui vuole fare sempre meglio. Questa è la mentalità che ho anche io. Abbiamo gli stessi obiettivi, questo è molto importante. Non avere limiti. Il mister è così. Ecco perché ha fatto quello che ha fatto fino ad oggi. Farà ancora meglio sicuramente". Mercato Milan, il Diavolo irrompe su un forte centrocampista >>>