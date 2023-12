Milan, Bennacer: “È stato difficile vedere la squadra in difficoltà”

Sull'infortunio: "Il calcio è una parte importante della mia vita ed è stata la prima volta nella mia carriera che sono stato fuori per un periodo così lungo. Essere infortunato per così tanto tempo, in una delle partite più importanti della mia carriera, a dire il vero, ha fatto male. Soprattutto ultimamente è stato difficile vedere la squadra in difficoltà. Vuoi essere lì per aiutare i tuoi compagni di squadra. È stata un’esperienza nuova per me, ma è un rischio del lavoro". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Atalanta-Milan >>>