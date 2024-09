Bennacer: “Milan e Arsenal molto simili. Rifiutai il Manchester City per …”

Milan, Bennacer ricorda il passato all'Arsenal: poi svela il retroscena sul Manchester City

"(Il City) mi ha chiamato e mi ha detto 'Vogliamo che tu stia con le riserve' e tutto il resto. È il City, amico. Ero pronto. Mi hanno detto 'Vieni a vedere le strutture' - e così ho fatto. Ci sono arrivato, non so, non me la sentivo. Le loro strutture erano pazzesche. Incredibili. Ho parlato con Vieira e tutto il resto. Mi è piaciuta la conversazione che abbiamo avuto, ma il fatto che mi volessero all'accademia per dormire lì... Volevo un appartamento. Volevo che mia sorella venisse con me. Ecco perché ho lasciato il City. Poi c'è stato l'Arsenal verso la fine di luglio".