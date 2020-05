Bennacer: “Ibrahimovic mi prende spesso in giro, ecco perché”

MILAN NEWS – Ismael Bennacer, intervistato da Skrill, nuovo Global Payments Partner del Milan, ha raccontato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Siede accanto a me nello spogliatoio e mi prende in giro se non faccio bene in allenamento. Ma questo va bene perché devo fare sempre del mio meglio. E’ venuto qui e vuole un certo livello fino alla fine della sua carriera. E’ una carriera fantastica quindi è così. Ha una grande personalità e credo sia stato sempre così, ma nessuno dice niente, è tutto tranquillo”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

