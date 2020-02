Bennacer: “Ibrahimovic è un esempio. Champions? Ci proveremo”

ULTIME NEWS MILAN – Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ degli obiettivi del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Ibrahimovic: “È un campione, è un esempio per me. Mi dice sempre cosa faccio bene e cosa faccio male, è così con tutta la squadra. Questo ci aiuta tanto, lui parla sempre. Quando c’è un giocatore così è sempre un bene per la squadra”.

Sulla classifica: “Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica, se dobbiamo andare in Champions faremo di tutto per riuscirci”.

L’algerino ha parlato anche ai microfoni di ‘Milan Tv’. Per vedere le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android