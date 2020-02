Bennacer: “Il Milan è uno dei club più grandi. La Juventus? Si può battere”

NEWS MILAN – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv:

Sulle sue prestazioni: “Sto dando tutto in campo. Se avete questa sensazione sono contento perché ho corso col cuore. Io lo faccio veramente per la squadra quindi sento un piacere”.

Sui tifosi: “E vero che quando sto giocando non sento, quando loro cantano. Ma certo che quando recupero palla e sento i tifosi urlare mi aiuta tanto sul campo”.

Sul suo miglioramento: “Si certo. Ora conosco meglio la squadra e ho un po più fiducia dal mister. Sto imparando e sto crescendo. Sto facendo sempre meglio”.

Sul derby: “Penso che una partita si giochi fino alla fine, quindi non dobbiamo mollare mai. Non abbiamo giocato come nel primo tempo e abbiamo perso. Il calcio è così, dobbiamo tenere tutto quel che abbiamo fatto di positivo”.

Sulla match contro la Juventus: “Abbiamo fatto una bella partita ma non abbiamo vinto. Abbiamo la testa alta, noi giochiamo per uno dei club più grandi. Non dobbiamo mollare mai”.

Sul ritorno: “Dobbiamo crederci se no non siamo competitivi. Magari sarà ancora più bello vincere a Torino senza giocatori importanti. La Juventus è una grande squadra ma non è impossibile da battere”.

Sul centrocampo: “Stiamo facendo meglio del 2019. Stiamo provando a far bene con Kessie. Il centrocampo è la parte più importante in una partita”.

Sul primo gol: “A San Siro sarà un sogno, ma io gioco tanto per la squadra. Non penso a fare gol, cerco di fare sempre bene, ma prima di tutto devo fare il più possibile per aiutare la squadra”.

Sul Torino: “Giochiamo lunedì, quindi dobbiamo recuperare bene. Dobbiamo essere pronti per questa partita importante”.

Intanto oggi ha parlato anche Rafael Leao: ecco cosa ha detto, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android