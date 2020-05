Bennacer: “Ecco perchè ho scelto il Milan. Sull’esperienza all’Arsenal…”

MILAN NEWS – Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha raccontato la sua esperienza all’Arsenal: “Arrivo in Inghilterra a luglio. I primi due mesi resto in albergo perchè non volevo andare a vivere in una famiglia che non conoscevo. Avevo 17 anni, non ero maggiorenne e non potevo vivere da solo, così mia sorella viene a stare con me. Poi mi raggiunge Chaines, con cui ero fidanzato dai tempi della scuola e che in Inghilterra sarebbe diventata mia moglie. A settembre, finalmente, vedo il campo. In Coppa di Lega contro lo Sheffield: si fa male Chamberlain, Walcott entra al suo posto e dopo due minuti si fa male pure lui, cosi Wenger mi butta dentro. Il problema è che mi mette largo a sinistra nei tre davanti: è un ruolo che non ho mai fatto. Sento addosso una pressione pazzesca. Perdo pochi palloni, ma ne prendo pure di meno. Dopo di allora non ho più giocato, però non ho rimpianti: mi sono allenato con giocatori importanti come Ozil e Santi Cazorla. Resta il fatto che fu dura lasciare casa mia e la Francia”,

Dopo l'Inghilterra è arrivato l'Empoli: "Con gli inglesi avevo ancora quattro anni di contratto, ma io vado dove mi vogliono davvero. – sottolinea Bennacer – .Non conoscevo Empoli, ma ho accettato di scendere dalla Premier alla Serie B italiana perchè quello è stato il club che mi ha voluto più di tutti. Allo stesso modo ho fatto col Milan: l'ho scelto per la sua storia, ma più ancora perchè il suo progetto era migliore per me".

