Benitez: “Real Madrid-Milan? Sfida difficile, ma non impossibile”

Le parole di Rafa Benitez verso Real Madrid-Milan

"Tre giornate cominciano a non essere poche ma neppure molte. Le trappole, nell'immediato, si vedono: il Milan andrà a Madrid ad affrontare il Real, la Juventus in Francia con il Lilla, l'Atalanta a Stoccarda, l'Inter a San Siro con l'Arsenal e il Bologna contro il Monaco, ma quando sei in Champions League non puoi lasciarti impressionare da queste sfide. Le italiane hanno la storia dalla loro parte, e quello conta, saranno gare assai difficili ma non impossibili. Però forse dopo la prossima saremo in grado di capire qualcosa: magari un orientamento verrà più immediato. Continuo a pensare che le otto giornate aiutino per tentare di arrivare a chi ne ha la forza tra le prime otto oppure di ambire agli spareggi".