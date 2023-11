Benitez ricorda Istanbul: “Fu pazzesco. Rimontammo così…”

Il tecnico Rafa Benitez ha parlato ad AS per la prima volta da nuovo allenatore del Celta . Tra le tante domande anche uno spunto sulla sua grande carriera in Premier League e in particolare sul Liverpool . L'allenatore spagnolo ha ricordato la finale di Instabul tra Liverpool e Milan : una Champions che i reds vinsero dopo essere finiti sotto per 3-0. Ecco cosa disse Benitez ai suoi .

Liverpool-Milan, Benitez: "Fu pazzesco"

"Il mio livello di inglese era base. Ti parlo della situazione: ero in allenamento, era molto ventoso e voglio dire a Gerrard di stare attento al vento, ma pronunico male e gli dico di stare attento al vino. Quindi, sotto 2-0, stavo indicando nel taccuino quello che volevo dire nella pausa per fare bene il discorso, con una buona pronuncia per motivare i ragazzi. Ed è allora che abbiamo subito il terzo gol. Io dico loro che non abbiamo niente da perdere e che non dobbiamo abbassare la testa. In pochi minuti pareggiamo e cambia tutto, è stato pazzesco".