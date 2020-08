Benevento, Inzaghi chiama Bonaventura: “Con noi torni in Nazionale”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il futuro di Giacomo Bonaventura non sarà più al Milan, lo sappiamo ormai da diverse settimane. Non sono mancate le polemiche, le critiche e anche le frecciatine dello stesso giocatore.

Sono tanti i club interessati a lui, anche se le richieste contrattuali sono parecchio alte. Mino Raiola attende ancora, sta lavorando per trovargli una squadra, probabilmente ancora in Italia. Ieri l’agente ha dichiarato: “Bonaventura sta valutando altre squadre. Siamo vicini a un paio di squadre. Bisogna guardare avanti e non più indietro”.

Oggi arriva la chiamata di Filippo Inzaghi, ora allenatore del Benevento: “Il Benevento potrebbe allungare la carriera di alcuni giocatori. Bonaventura, ad esempio, qui potrebbe perfino tornare in Nazionale. Ma sia chiaro che non cerchiamo nomi a caso. Chiunque venga deve essere funzionale al progetto”.

Ricordiamo che Jack Bonaventura è un classe 1989, due giorni fa ha compiuto 31 anni. Non è mai troppo tardi per tornare nel giro della Nazionale: proprio l’Italia, in passato, ha dimostrato di puntare soprattutto su giocatori molto esperti. Roberto Mancini stima molto Bonaventura, e non è da escludere una chiamata qualora Jack faccia prestazioni di livello come successo per tanti anni in rossonero.

