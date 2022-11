De Bruyne, stoccata a De Ketelaere? “I giovani non sono al nostro livello”

Kevin De Bruyne parla di un Belgio 'troppo vecchio per vincere'. E i giovani come Charles De Ketelaere? La risposta è secca

Le parole di Kevin De Bruyne hanno spaccato lo spogliatoio del Belgio. Il centrocampista del Manchester City, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa, aveva dichiarato che questo non era il loro Mondiale perché la sua è ormai una Nazionale troppo vecchia. Parole che hanno indispettito e non poco Jan Vertonghen che, dopo la vittoria contro il Canada, si era espresso così: "Abbiamo qualità, ma forse abbiamo attaccato male perché siamo vecchi, vero? Ci sarà sempre un pensiero del genere. Mi passano per la testa cose che non dovrei dire, almeno non fuori dagli spogliatoi".