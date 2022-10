Behrami: “Il Milan ha dimostrato carattere. Su Leao e De Ketelaere…”

Il Milan conquista una vittoria non semplice sul campo dell' Empoli , strappando i tre punti in pieno recupero recuperando il pareggio di Bajrami . Una prova di maturità e di carattere quella dei rossoneri che si confermano una delle squadre più forti dal punto di vista della mentalità. Non è passato inosservato a Valon Behrami , presente negli studi di 'Dazn', il quale ha parlato così della squadra di Pioli: "Ancora una volta il Milan ha dimostrato grande carattere. Ha un carattere e un'identità vera. Leao è un giocatore che va a strappi, quando lo fa è un giocatore di un'altra categoria".

Inoltre Behrami ha anche espresso la sua opinione su De Ketelaere: "Quando una squadra spende 35 milioni per un giocatore le aspettative sono alte. C'è grande buonismo intorno a lui, forse troppo. Va giudicato per quello che sta facendo. Va protetto, ma la gente si aspetta di più da lui. Bisogna capire in che posizione può esprimersi meglio, potrebbe essere un'alternativa sull'esterno dove potrebbe trovare più spazio".