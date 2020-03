Begovic sul Genoa: “Hanno grandi giocatori, non sarà una partita facile”

ULTIME NEWS MILAN – Asmir Begovic, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv dei suoi primi mesi milanisti, ma anche del Genoa, prossimo avversario in campionato. Il bosniaco ha messo in guardia i suoi con queste dichiarazioni: “Non è una partita facile, è una grande squadra con grandi giocatori e grande disciplina. Per noi è importanti lavorare bene e avere il giusto spirito”. Per vedere l’intervista integrale di Asmir Begovic, continua a leggere >>>

