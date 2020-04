Begovic: “Non scorderò mai il debutto con il Milan: onore e orgoglio”

NEWS MILAN – Asmir Begovic, portiere rossonero, ha risposto alle domande dei sostenitori del Milan arrivategli tramite ‘Instagram‘. Queste le dichiarazioni del bosniaco Begovic su come si è sentito in occasione del debutto in rossonero a Firenze: “È stato bellissimo, giocare per il Milan è un grande onore e motivo di orgoglio. È stata una partita difficile, con un po’ più di fortuna potevamo vincere. Per me è stato un grande onore debuttare in rossonero e non lo scorderò mai”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE >>>

