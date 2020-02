Begovic: “Il Milan ha bisogno di leadership ed esperienza”

NEWS MILAN – Asmir Begovic, portiere del Milan, nell’intervista rilasciata alla BBC, ha parlato del Milan e del suo approdo in rossonero: “Quando è arrivata questa opportunità l’ho presa subito al volo. Il Milan è una squadra molto giovane che ha bisogno di leadership ed esperienza. Io sono qui di dare il mio apporto sia dentro che fuori dal campo. Ibra? Ha portato la sua leadership nel gruppo. E’ un ragazzo fantastico, un grande professionista. E’ un esempio per tutti, spinge tutti a dare il massimo”. Intanto Pioli pensa a una grande novità di formazione per il derby, continua a leggere >>>

